Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 82,78 US-Dollar. Das waren 80 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 93 Cent auf 77,84 Dollar.

Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas ist wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt. Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens sorgt für Ängste. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Sorge über eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten den Ölpreisen mehrfach Auftrieb verliehen.

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat eine beschlossene Förderkürzung nur teilweise umgesetzt. Während die Opec-Staaten Kuwait und Algerien entsprechend ihrem Anteil die Produktion verringert haben, ist die Reduzierung Iraks weit hinter dem vereinbarten Betrag zurückgeblieben, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht des Kartells hervorgeht.

Zudem hat Opec die Nachfrageprognose bestätigt. 2024 werde mit einem Anstieg der Nachfrage um 2,2 Millionen Barrel pro Tag auf durchschnittlich etwas mehr als 104 Millionen Barrel pro Tag gerechnet./jsl/he