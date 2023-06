Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,65 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 92 Cent auf 72,11 Dollar.

Der Ölpreis profitierte etwas von dem am Nachmittag schwächeren Dollar. Rohöl wird überwiegend in Dollar gehandelt. Daher stützt ein schwächerer Dollar die Nachfrage.

Dem Ölmarkt fehlt es ansonsten an klaren Impulsen. Stabilisiert werden die Ölpreise laut Händlern auch durch die Anstrengungen der chinesischen Regierung und der Notenbank, die Konjunktur zu stützen. Eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung des Landes würde auch die Nachfrage nach Rohöl begünstigen./jsl/jha/