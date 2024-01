Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 77,58 US-Dollar. Das war acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg hingegen um 4 Cent auf 72,34 Dollar.

Neue Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer gaben den Ölpreisen keinen Auftrieb. Zuletzt hatten die Huthi Drohnen und Raketen in Richtung internationaler Schifffahrtswege abgefeuert. Verletzte oder Schäden gab es jedoch nicht. In den vergangenen Wochen hatten vergleichbare Attacken am Ölmarkt mehrfach für deutliche Preisaufschläge gesorgt.

Auch Daten zu den US-Ölreserven bewegten die Preise kaum. In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Zudem sind die Benzin- und Destillatebestände deutlich nach oben geklettert./jsl/he