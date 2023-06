Ölpreise geben zum Wochenstart leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,45 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 23 Cent auf 71,55 Dollar.

Der Wochenauftakt am Rohölmarkt fiel ruhig aus. Am Markt wurden die leichten Preisabschläge mit dem etwas festeren US-Dollar begründet. Da Erdöl überwiegend in der amerikanischen Währung gehandelt wird, spielen Wechselkurseffekte für die Preisbildung eine große Rolle. Steigt der Dollar, geht häufig die Nachfrage aus Ländern mit anderen Währung zurück.

Darüber hinaus war am Markt von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Preisaufschläge die Rede. In der vergangenen Woche hatte Rohöl von einer Lockerung der chinesischen Geldpolitik profitiert. Zudem wird auf weitere staatliche Hilfen spekuliert. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt. Die konjunkturelle Erholung von der einst strikten Corona-Politik fällt bisher aber schwach aus./bgf/men