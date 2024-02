Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut leicht gesunken. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,39 US-Dollar. Dies sind 29 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 78,23 Dollar.

Die Ölpreise haben an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA weiter gestiegen sind. Die Bestände an Rohöl waren in der vergangenen Woche um 4,2 Millionen auf 447,2 Millionen Barrel geklettert. Steigende US-Reserven belasten in der Regel die Ölpreise.

Im Tagesverlauf gab es allerdings kaum neue Impulse am Rohölmarkt. Seit Jahresbeginn haben die Erdölpreise um rund acht Prozent zugelegt. Für Preisauftrieb sorgt das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Ähnliches gilt für den Gaza-Krieg und die geopolitischen Spannungen im ölreichen Nahen Osten./jkr/jsl/men