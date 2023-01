Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84,09 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung fiel um 1,09 Dollar auf 78,39 Dollar.

Getrübt wurde die Stimmung am Rohölmarkt durch schwache Konjunkturdaten aus den USA. Am Mittwoch hatten sowohl Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel als auch Produktionszahlen aus der Industrie enttäuscht. Die US-Notenbank Fed berichtete am Abend von einer weitgehend stagnierenden Wirtschaft. Unter dem Strich sind damit die Ängste vor einer Rezession in der weltweit größten Volkswirtschaft, die auch einer der größten Energieverbraucher ist, gestiegen./bgf/stk