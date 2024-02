Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer Vortagsgewinne abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,25 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 78,52 Dollar.

Belastet wurden die Erdölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend waren die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Die Zahlen gelten als Indikator für die am Nachmittag anstehenden, stark beachteten Vorratsdaten der US-Regierung.

Preisdruck erzeugte auch der aufwertende Dollar. Die US-Währung wirkt über ihren Wechselkurs häufig auf den Rohölmarkt ein, da der Rohstoff in Dollar gehandelt wird. Steigt der Wechselkurs, verteuert sich Erdöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen und lastet somit auf deren Nachfrage./bgf/mis