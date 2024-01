Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 78,12 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 30 Cent auf 72,38 Dollar.

Für Belastung sorgte der aufwertende Dollar. Steigt die US-Währung, wird das in Dollar gehandelte Rohöl für Interessenten wechselkursbedingt teurer. Die Nachfrage wird dadurch meist gedrückt, woraufhin die Preise fallen.

Für Unterstützung sorgen nach wie vor die Spannungen im Nahen Osten. Irans Revolutionswächter haben nach eigenen Angaben Ziele im Irak und in Syrien mit Raketen attackiert. Die Angriffe seien Rache für den verheerenden Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang Januar sowie die Tötung eines hochrangigen Offiziers Ende Dezember.

In den vergangenen Tagen hatten die USA und Großbritannien Militärschläge gegen die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen durchgeführt. Hintergrund sind Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe im Roten Meer. Bisher haben die Ölpreise allerdings nur mit leichten Risikoaufschlägen reagiert, da eine befürchtete Ausweitung des Nahost-Konflikts bisher ausgeblieben ist./bgf/lfi/mis