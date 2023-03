Ölpreise geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74,69 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 69,09 Dollar.

Am Rohölmarkt ist zuletzt wieder etwas Ruhe eingekehrt, nachdem die Bankturbulenzen in den USA und Europa für herbe Belastung gesorgt haben. Von ihren in dieser Woche markierten 15-monatigen Tiefständen sind die Erdölpreise aber nicht allzu weit entfernt.

Zur Wochenmitte rückt an den Finanz- und Rohstoffmärkten die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Turbulenzen aber nicht ausgeschlossen werden. Die Geldpolitik der Fed hat große Auswirkungen auf die Konjunktur und die Energienachfrage./bgf/stk