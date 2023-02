Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Nachmittag (MEZ) 85,58 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 1,17 Dollar auf 78,97 Dollar.

Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Bloomberg will die US-Regierung weitere 26 Millionen Barrel Rohöl aus der nationalen strategischen Reserve veräußern. Damit solle der angekündigten Produktionskürzung Russlands begegnet werden.

"Allerdings hatte die US-Regierung eigentlich beabsichtigt, darauf zu verzichten, nachdem im letzten Jahr bereits 180 Millionen Barrel aus der strategischen Reserve freigegeben wurden", sagte Rohstoffexperte Carsten Frisch von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach könnte die Ankündigung Russlands, die Ölproduktion ab März um 500 000 Barrel pro Tag zu drosseln, zu einem Sinneswandel in der US-Regierung geführt haben./jkr/he