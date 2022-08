Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete zuletzt 99,55 Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Zuvor war der Brent-Preis noch über 100 Dollar gestiegen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 55 Cent auf 93,22 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Der Iran wolle jetzt die Antwort der USA auf die Vorschläge der EU prüfen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Mittwoch. Bei einer Einigung sollen die Sanktionen fallen. Damit könnte der Iran seine Erdöl-Exporte wieder aufnehmen.

Zuvor wurden die Ölpreise noch durch die stärker als erwartet gefallenen Rohöllagerbestände in den USA gestützt. Die Vorräte sanken laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,3 Millionen Barrel (159 Liter) auf 421,7 Millionen Barrel. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,5 Millionen Barrel gerechnet. Zudem ist die US-Ölproduktion in der vergangenen Woche gefallen./jsl/he