Ölpreise fallen stark - Konjunktursorgen rücken in den Vordergrund

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Bis zum Mittag weiteten sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel stark aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 93,93 US-Dollar. Das waren 2,26 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,32 Dollar auf 88,82 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind am Ölmarkt Konjunktursorgen wieder stärker in den Vordergrund gerückt, was die Ölpreise belastet. Unter anderem wird erwartet, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im Lauf des Tages erneut senken könnte.

Ein Abflauen der Weltwirtschaft hätte eine geringere Nachfrage nach Rohöl zur Folge. In den vergangenen Monaten hat der IWF seine Prognosen bereits mehrfach nach unten korrigiert. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa warnte, die Lage könnte durchaus noch schlimmer werden, bevor sie sich bessere. Angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie bleibe die Unsicherheit extrem hoch.

Damit setzten die Ölpreise eine Gegenbewegung fort, die am Montag begonnen hatte. In der Vorwoche hatte eine angekündigte Kürzung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ um zwei Millionen Barrel pro Tag die Ölpreise noch stark nach oben getrieben. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank könnte die US-Regierung als Reaktion auf die angekündigte Produktionskürzung der OPEC+ noch mehr Öl aus den strategischen Reserven freigeben./jkr/bgf/zb