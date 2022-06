Ölpreise: Rezessionsangst lässt nach, knappes Angebot rückt wieder stärker in den Fokus!

Die Ölpreise sind in den letzten beiden Wochen deutlich zurückgegangen. Während Autobesitzer diese Entwicklung sicherlich mit großer Erleichterung beobachten, stellen sich Anleger die Frage, ob der Höhenflug an den Ölmärkten ernsthaft gefährdet ist. Immerhin haben sich die Ölpreise von ihren Mitte Juni erreichten 3-Monats-Hochs deutlich entfernt. Die Nordseesorte Brent ist am vergangenen Mittwoch auf ein Tief bei 107,06 Dollar je… Hier weiterlesen