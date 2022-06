Ölpreis: Das könnte der Wendepunkt sein!

Angetrieben durch den Krieg in der Ukraine und dem daraus resultierenden Rattenschwanz an Konsequenzen ging es mit dem Ölpreis in den letzten Monaten immer weiter in die Höhe. Nachdem das schwarze Gold bereits Preise von 120 US-Dollar je Barrel erreicht hatte, spekulierten einige Analysten schon darüber, dass die Preise sich im Laufe des Jahres noch bis auf 175 Dollar steigern… Hier weiterlesen