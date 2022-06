Ölpreis: Ein Teufelskreis?

Der Ölpreis nahm in jüngster Zeit erheblichen Einfluss auf die Erwartungshaltung der Aktionäre, was zu einer interessanten Ausgangslage führt. Steigen die Preise für das schwarze Gold an, schürt das Ängste vor einer anhaltend hohen Inflation und damit vor einer möglichen Rezession. Als Folge daraus ergibt sich dann wiederum, dass mit einer geringeren Nachfrage gerechnet wird und die Ölpreise geben entsprechend… Hier weiterlesen