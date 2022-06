Mit dem Ölpreis geht es in der laufenden Woche wieder einmal in die Höhe, wenn auch nicht ganz so rasant wie in den Wochen zuvor. Mit einem Plus von gut 1,4 Prozent verteuerte sich das schwarze Gold aber ausreichend, um auch den Preis der nordamerikanischen Sorte WTI wieder über 111,40 US-Dollar je Barrel zu treiben und damit Hoffnungen auf eine… Hier weiterlesen