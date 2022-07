Ölpreis: Es fehlt eine klare Richtung!

Bei den Ölpreisen gibt es in der laufenden Woche wechselhafte Bewegungen zu sehen und mal wieder sind es die schon seit Monaten bekannten Themen, welche hier den größten Einfluss nehmen: Rezessionssorgen Risikobereitschaft der Anleger Ausblick auf steigende Zinsen Lockdowns in China Nachlassende Konsumlaune Ende vergangener und Anfang dieser Woche schienen all diese Faktoren noch etwas in den Hintergrund zu geraten.… Hier weiterlesen