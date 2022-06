Ölpreis: Es bleibt dabei!

An Impulsen hat es dem Ölpreis in den letzten Tagen eigentlich nicht gemangelt. Der erneute Lockdown in Shanghai sowie die rasante Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.5 lassen an den Märkten böse Erinnerungen wieder wachwerden. Dem gegenüber standen überraschend gute Konjunkturdaten und die Unternehmen dort scheinen noch immer große Lust am Investieren zu haben. Das lässt vermuten dass die Nachfrage nach Energie… Hier weiterlesen