Ölpreis: Im Abwärtstrend?

Eine klare Richtung fehlt dem Ölpreis derzeit noch. Es ließ sich aber in den letzten Tagen beobachten, dass die Bären sich immer weiter in Richtung Süden vortasten konnten. Besonders WTI scheint es sich dauerhaft unterhalb von 100 US-Dollar je Barrel bequem machen zu wollen. Zum Wochenende lag der Preis bei 95,05 Dollar, was einem neuen 3-Monats-Tief entspricht. Aufgrund der anhaltenden… Hier weiterlesen