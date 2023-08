Ölmärkte und Heizölnachfrage verteuern Diesel in Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der höhere Mineralölpreis und die steigende Nachfrage nach Heizöl haben Diesel an den deutschen Tankstellen deutlich verteuert: Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, müssen Autofahrer für einen Liter Diesel im bundesweiten Mittel jetzt 1,75 Euro zahlen - 3 Cent mehr als vor einer Woche und 17 Cent mehr als Mitte Juni. Das sei der höchste Preis seit März.

Preistreiber sei der Ölpreis. Er legte am Mittwoch weiter zu und erreichte einen dreimonatigen Höchststand. Die USA hatten zuvor einen ungewöhnlich starken Rückgang der landesweiten Rohölbestände gemeldet, und große Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland liefern seit einiger Zeit weniger. Außerdem zog in Deutschland "die Heizölnachfrage in den letzten Tagen spürbar an, was sich auch auf den Dieselpreis auswirkt", erklärte der ADAC.

Benzin sei an deutschen Tankstellen dagegen um 0,7 Cent billiger als vor einer Woche. Ein Liter Super E10 koste durchschnittlich 1,84 Euro./rol/DP/jha