Öl-Giganten im Aufwind: Rekordgewinne für Exxon und Chevron halten an

US-Giganten und Shell melden starke Jahresgewinne, stehen jedoch vor ungewisser Zukunft.

Exxon Mobil und Chevron haben im vergangenen Jahr ihre zweithöchsten Jahresgewinne in einem Jahrzehnt erzielt. Sie konnten sich aufgrund der starken Ölnachfrage unter den wohlhabendsten Unternehmen Amerikas behaupten, obwohl die Risiken steigen.

Exxon machte einen Nettogewinn von 36 Milliarden US-Dollar und Chevron 21,4 Milliarden US-Dollar. Exxons Rentabilität lag damit nur hinter Apple, Microsoft, Google-Mutter Alphabet und einigen anderen.

Obwohl Exxons und Chevrons Gewinne um mehr als ein Drittel gegenüber den Rekordständen aus dem Jahr 2022 gesunken sind, liegen sie immer noch weit über historischen Durchschnittswerten.

Exxon meldete einen Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, was einem Rückgang von 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies war auf eine Abschreibung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, die durch Regulierungsprobleme in Kalifornien verursacht wurde.

Das Unternehmen pries Kostensenkungen an, während die Produktion in Guyana und im Permian Becken in West-Texas und New Mexico Rekordhöhen erreichte. Chevron meldete einen Quartalsgewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 64% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies ist auf eine Kombination aus Abschreibungen in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich auf Vermögenswerte in Kalifornien, und anderen Kosten zurückzuführen.

In der Ölbranche konnte das vergangene Jahr nach dem Ende der Pandemie erneut gute Ergebnisse verzeichnen und zeigte damit die Robustheit der globalen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Am Donnerstag verkündete der europäische Riese Shell, dass er im vergangenen Jahr einen Gewinn von 20 Milliarden US-Dollar erzielt hat, gemessen an einer ähnlichen Kennzahl wie der Nettogewinn.

"2023 haben wir mehr Geld an Aktionäre ausgeschüttet und mehr Öl und Gas produziert als je zuvor in der Geschichte des Unternehmens", sagte Chevron-Chef Mike Wirth. Dennoch stehen die Ölgiganten vor einer ungewissen Zukunft, die möglicherweise dramatische Veränderungen in der Art und Weise mit sich bringt, wie die Welt Energie verbraucht.

Exxon plant, die Ausgaben für Investitionen in diesem Jahr auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar zu halten, weit unter den Werten vor der Pandemie, während Chevron im Dezember angekündigt hat, die Ausgaben in diesem Jahr von 15,8 Milliarden US-Dollar auf bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Der Großteil dieses Geldes wird in die Öl- und Gasproduktion investiert.

Shell wurde von einigen Investoren für Pläne belohnt, mehr Geld in die Öl- und Gasproduktion zu stecken, wie es Wael Sawan in seinem ersten vollen Jahr als CEO angekündigt hat, indem er von der Strategie seines Vorgängers abweicht, tiefer in erneuerbare Energien einzutauchen. Während die Unternehmen die Früchte ihrer Produktion von fossilen Brennstoffen ernten, nimmt der politische Widerstand gegen die Ölindustrie in letzter Zeit von Den Haag bis Washington D.C. und darüber hinaus zu.

Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen Ende letzten Jahres in Dubai, bekannt als COP28, stimmten mehr als 190 Regierungen einem Abkommen zu, das den weltweiten Verzicht auf Kohle, Öl und Erdgas fordert. Europa hat zugestimmt, ab 2030 die zulässigen Methanemissionen von importiertem Öl und Gas einzuschränken.

Die zukünftige Energieversorgung wird bei der US-Präsidentschaftswahl eine wichtige Rolle spielen. Im Januar hat die Regierung Biden effektiv den Genehmigungsprozess für neue Anlagen zur Ausfuhr von verflüssigtem Erdgas aus den USA eingefroren, was Umweltgruppen einen Sieg bescherte, die Präsident Biden dazu drängten, die boomenden Exporte von Erdgas des Landes einzudämmen.

Exxon, Chevron und Shell haben alle große LNG-Geschäfte. Sawan sagte, dass die jüngste Entscheidung der US-Regierung, die Genehmigungen für neue LNG-Exportterminals zu pausieren, und die massiven Versandstörungen im Roten Meer neue Risiken darstellten. Er fügte hinzu, dass 2024 "ein weiteres Jahr der Unsicherheit und Volatilität sein wird". Ein Teil von Exxons und Chevrons Strategie, die aktuelle Unsicherheit zu überstehen, ist es, ihre Aktionäre mit Geld zu überschütten.

Im vergangenen Jahr zahlte Exxon Rekorddividenden in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar aus; Chevron erreichte ebenfalls einen Rekordwert von 26 Milliarden US-Dollar. Beide zahlten mehr aus als jedes amerikanische Unternehmen außer Apple, Microsoft und Alphabet im Geschäftsjahr 2023, wie eine Analyse des Wall Street Journals ergab. Diese Zahlen sind mehr als sie in der Ölindustrie ausgeben und sie sind weit über dem, was die Unternehmen in neue Low-Carbon-Geschäfte investierten.

Laut Jeff Wyll, einem leitenden Forschungsanalysten bei Neuberger Berman, ist "der Appetit der Investoren auf aggressives Wachstum und Expansionsprojekte gedämpft". "Die Branche hat viel zu lange so getan, als sei sie eine Wachstumsbranche, und das hat zu einem übersättigten Markt geführt.

Jetzt zeigen sie mehr Disziplin", sagte er. Exxon und Chevron planen, Milliarden von Dollar in Low-Carbon-Technologien zu investieren, einschließlich Biokraftstoffen, Wasserstoff und CO2-Abscheidung. Exxon hat außerdem ehrgeizige Pläne zur Gewinnung von Lithium angekündigt.

Aber derzeit stammen die meisten ihrer Gewinne aus Öl und Gas. Beide Unternehmen gehen davon aus, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen in den nächsten Jahrzehnten robust bleiben wird. Im vergangenen Jahr stimmte Exxon dem Kauf des Fracking-Giganten Pioneer Natural Resources in West-Texas für fast60 Milliarden US-Dollar in Aktien zu.

Chevron wagte etwa 53 Milliarden US-Dollar in Aktien für Hess, der auch Anteile an einem großen Ölprojekt unter Leitung von Exxon vor der Küste von Guyana hat. Die Pariser Internationale Energieagentur forderte die Ölunternehmen Ende letzten Jahres auf, den Ausstoß von Emissionen schneller zu senken und warnte vor einer zu starken Abhängigkeit von CO2-Abscheidung, einer unerprobten Technologie, die laut IEA allein nicht ausreichend ist, um den Klimawandel anzugehen.

Die IEA geht davon aus, dass die Nachfrage nach Öl und Gas bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Jim Krane, Energie-Experte am Baker Institute for Public Policy der Rice University in Houston, sagte, dass die US-Ölindustrie vor der Pandemie und dem Inflations Reduction Act 2022, der Subventionen für grüne Energie vorsah, wenig unternommen habe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Stattdessen habe die Branche effektiv ein Jahrzehnt verloren, das hätte genutzt werden können, um Technologien für den Übergang zu entwickeln. "Sie setzen jetzt endlich das Geld dort ein, wo ihre Botschaften schon lange waren, aber wir müssen alle sehen, ob die Lösungen, die sie seit langem angepriesen haben, tatsächlich Geld verdienen können", sagte Krane.

Auf der anderen Seite des Atlantiks steht das in London ansässige Shell immer noch in der Kritik von einigen Aktionären, Klimagruppen und anderen, weil es sich bei den Ausgaben für erneuerbare Energien zurückhält.

