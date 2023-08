Mit dem Ökokredit von Consors Finanz das Eigenheim fit für die Zukunft machen

München (ots) -- Schnelle und unkomplizierte Finanzierung von Solaranlagen, Wärmepumpen und Wallboxen- Kredit zu günstigen Konditionen in wenigen Schritten online beantragen- Consors Finanz will Wandel zu nachhaltigem Konsum aktiv vorantreibenViele Haus- und Wohnungseigentümer:innen beschäftigen sich aktuell mit der Frage, wie sie ihre Immobilie energetisch zukunftssicher machen. Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Maßnahmen unterstützt Consors Finanz ab sofort mit dem speziellen Öko-Kredit (https://www.consorsfinanz.de/karte-kredite/oeko-kredit). Eigentümer:innen können zu attraktiven Zinsen den Einbau einer Wärmepumpe, einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage oder einer Wallbox für das E-Auto finanzieren.Der Öko-Kredit bietet passgenaue Konditionen für jedes Vorhaben. Finanzierungen zwischen 1.500 Euro und 80.000 Euro sind mit einer Laufzeit von bis zu 120 Monaten für eine geringe monatliche Belastung möglich. Der einfache Kreditantrag erfolgt komplett digital. Antragsteller:innen müssen lediglich einen Nachweis über ihr Wohneigentum und einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung für die neue Anlage per E-Mail oder Post einreichen, um die Sonderkonditionen für den Öko-Kredit zu erhalten."Nachhaltigkeit geht uns alle an. Als Bank haben wir den Anspruch, Verantwortung zu übernehmen. Damit haben wir bereits vor Jahren begonnen und gehen jetzt den nächsten Schritt. Mit dem Öko-Kredit machen wir umweltbewusstes Handeln für unsere Kund:innen bezahlbar", sagt Pauline Zettier, Head of CSR & Engagement von Consors Finanz. "Dieses neue Angebot ist eine weitere Maßnahme, um mit unseren Finanzierungsprodukten einen verantwortungsbewussten Konsum zu fördern und unsere Kund:innen auf diesem Weg zu unterstützen."Nachhaltigkeit als Teil der UnternehmensstrategieConsors Finanz bietet bereits heute spezielle Kooperationen im Bereich der grünen Mobilität an. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde zudem 2022 die Consors Finanz Mastercard auf recyceltes Material umgestellt.Consors Finanz, als Teil von BNP Paribas, ist Mitglied der Net-Zero-Banking Alliance. BNP Paribas hat sich verpflichtet, den Anteil nachhaltiger Finanzierungen im Bestand kontinuierlich auszubauen. Bis 2050 soll das gesamte Investment- und Kreditportfolio klimaneutral sein.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und Österreich. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 184.000 Mitarbeitenden in 64 Ländern vertreten, davon nahezu 145.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.www.bnpparibas.dePressekontakt:Consors FinanzDr. Anja WenkDeputy CEO & PressesprecherinTel.: +49 (0) 89 5511 3462E-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz, übermittelt durch news aktuell