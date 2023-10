Öffentliches Finanzierungsdefizit steigt im 1. Halbjahr 2023 auf 76,1 Milliarden Euro / Öffentliche Ausgaben nehmen deutlich stärker zu als die Einnahmen

WIESBADEN (ots) -Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im 1. Halbjahr 2023 rund 11 % mehr ausgegeben, aber nur rund 6 % mehr eingenommen als im 1. Halbjahr 2022: Einnahmen von 889,7 Milliarden Euro standen Ausgaben von 965,8 Milliarden Euro gegenüber. Damit schlossen die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das 1. Halbjahr 2023 mit einem Finanzierungsdefizit von 76,1 Milliarden Euro ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik weiter mitteilt, verzeichneten zwar alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts - Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung - ein Defizit. Jedoch trug der Bund den mit Abstand größten Teil, während die Kern- und Extrahaushalte der Länder nahezu ausgeglichen waren. Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2022 hat sich das öffentliche Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2023 mehr als verdoppelt. Damals hatte das Defizit 32,9 Milliarden Euro betragen.Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben stiegen im 1. Halbjahr 2023 geringfügig: 757,3 Milliarden Euro wurden bis Ende Juni 2023 eingenommen (1. Halbjahr 2022: 744,2 Milliarden Euro). Bei den Ländern ergab sich, vor allem durch die um ein Drittel (-33,5 % auf 6,3 Milliarden Euro) gesunkenen Grunderwerbsteuereinnahmen, gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 ein Rückgang um 4,1 % auf 175,8 Milliarden Euro, bei der Sozialversicherung - dort sind es die Beitragseinnahmen - ein Plus von 6,2 % auf 319,4 Milliarden Euro."Zinswende" trifft besonders den BundDie zuletzt stark gestiegenen Zinsen für Kredite und Darlehen schlugen sich vor allem beim Bund nieder: Der Zinsaufwand des Bundes an andere Bereiche hat sich mit +411,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 29,3 Milliarden Euro mehr als verfünffacht, während er bei den Ländern nur um 15,8 % auf 5,6 Milliarden Euro gestiegen ist. Im Gegenzug haben sich beim Bund die Zinseinnahmen von anderen Bereichen mit 5,9 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+113,9 %). Bei den Ländern fällt der Anstieg schwächer aus: Sie nahmen von anderen Bereichen 0,9 Milliarden Euro an Zinsen ein (+92,7 %). Bei der Sozialversicherung haben sich die Zinseinnahmen von anderen Bereichen sogar mehr als versiebenfacht auf 0,8 Milliarden Euro (+641,3 %).Laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Schuldendiensthilfen gingen im 1. Halbjahr 2023 weiter zurück, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind Corona-Hilfen für Unternehmen und den Gesundheitssektor weitgehend entfallen. Bei den Gemeinden, die 105,5 Milliarden Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen einnahmen, gab es ein Plus von 8,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022. In fast allen Ländern stiegen die Zuweisungen an die Kommunalebene an.Aufnahme von ÖPNV-Einheiten in den Gesamthaushalt sorgt für SondereffekteWegen der Einführung des Deutschlandtickets und der damit verbundenen größeren Abhängigkeit von öffentlichen Zuweisungen wurden ab dem 2. Quartal 2023 etwa 440 Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Extrahaushalte in den Öffentlichen Gesamthaushalt einbezogen. Das Hinzurechnen der Ausgaben und Einnahmen dieser Einheiten sorgt für Sondereffekte. So trägt es dazu bei, dass die Personalausgaben auf der Gemeindeebene deutlich stärker steigen als bei Bund und Ländern, da die meisten dieser ÖPNV-Einheiten - etwa 370 - der kommunalen Ebene angehören. Die Aufnahme der ÖPNV-Einheiten spiegelt sich auch im Anstieg der sonstigen laufenden Einnahmen, zu denen Gebühren und Entgelte zählen. Sie stiegen bei den Gemeinden um 18,0 % auf 21,8 Milliarden Euro, bei den Ländern um 11,7 % auf 14,6 Milliarden Euro und beim Bund um 24,0 % auf 14,1 Milliarden Euro.Der überproportionale Anstieg der Sachausgaben beim Bund (+20,7 % auf 27,2 Milliarden Euro) geht ebenfalls zum Teil auf Ausgaben solcher ÖPNV-Einheiten zurück, von denen einige trotz regionalen Bezugs wegen ihrer Beteiligungsverhältnisse dem Bund zugerechnet werden (etwa die S-Bahnen in Berlin und Hamburg). Zum anderen Teil rührt er aus militärischen Beschaffungen, für die der Kernhaushalt 6,2 Milliarden Euro und das Sondervermögen Bundeswehr 1,2 Milliarden Euro ausgaben.Länder trotz Rückgang bei den Einnahmen mit nahezu ausgeglichenem SaldoDie Ausgaben des Bundes betrugen im 1. Halbjahr 2023 rund 311,7 Milliarden Euro, das waren 17,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei um 12,6 % auf 247,4 Milliarden Euro gestiegenen Einnahmen ergab sich ein Finanzierungsdefizit von 64,2 Milliarden Euro, das damit deutlich höher war als die 45,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.Bei den Ländern ergab sich mit Einnahmen von 259,5 Milliarden Euro (-3,1 %) bei Ausgaben von 259,6 Milliarden Euro (+3,8 %) ein praktisch ausgeglichener Finanzierungssaldo, nach einem Überschuss von 17,8 Milliarden Euro im 1. Halbjahr 2022.Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden wuchsen die Einnahmen (+7,3 %) schwächer als die Ausgaben (+11,0 %). Mit Einnahmen von 160,3 Milliarden Euro bei Ausgaben von 167,6 Milliarden Euro ergab sich im 1. Halbjahr 2023 ein Finanzierungsdefizit von 7,3 Milliarden Euro, das waren 5,7 Milliarden Euro mehr als im 1. Halbjahr 2022.Für die Sozialversicherung ergab sich ein Finanzierungsdefizit von 4,4 Milliarden Euro. Ausgaben und Einnahmen - 401,8 beziehungsweise 397,3 Milliarden Euro - blieben in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.Methodische Hinweise:Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalte der vierteljährlichen Kassenstatistik. Sie weichen ab vom Finanzierungssaldo des Staates in Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010), an dem sich die Einhaltung des Referenzwertes des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts (Maastricht-Defizitquote) bemisst (vgl. Pressemitteilung Nr. 337 vom 25. August 2023). Die Abweichungen sind in methodischen Unterschieden begründet.Die Einnahmen und Ausgaben der erwähnten ÖPNV-Unternehmen werden seit dem 2. Quartal 2023 dem Öffentlichen Gesamthaushalt zugerechnet, da sie zur Finanzierung des Deutschlandtickets Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Ländern erhalten. Dadurch finanzieren sie sich nicht mehr überwiegend durch ihre Umsatzerlöse und werden nach dem Konzept der Finanzstatistiken als Extrahaushalte klassifiziert und in die vierteljährliche Kassenstatistik einbezogen.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse für den Öffentlichen Gesamthaushalt im 1. Halbjahr 2023 werden im Statistischen Bericht "Vierteljährliche Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts" voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte 2023 veröffentlicht.Detaillierte Ergebnisse zu den Ausgaben und Einnahmen der kommunalen Haushalte im 1. Halbjahr 2023 bietet die Pressemitteilung Nr. 394 vom 5. Oktober 2023.Ergebnisse zu den Steuereinnahmen der öffentlichen Hand und zur Verschuldung des Bundes auf monatlicher Basis sind im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.