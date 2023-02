Öffentlicher Dienst: Verdi weitet Warnstreiks in Mittelhessen aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Ausweitung von Warnstreiks in Mittelhessen will die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Nach dem "unzureichenden Angebot der Arbeitgeber" ruft sie Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende im öffentlichen Dienst in Gießen am kommenden Dienstag zum Streik auf.

Dazu zählen laut Verdi unter anderem die Beschäftigten von kommunalen Dienststellen und Einrichtungen wie Kreis-, Städte- und Gemeindeverwaltungen, kommunale Kitas und Bauhöfe sowie Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler sozialer Einrichtungen und der Sparkasse.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als "nicht leistbar" abgelehnt./nis/DP/zb