Nürnberg (ots) -Erneut Bestnoten für NORMA! Das bestätigen jetzt die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST und verleihen dem Allzweck-Reiniger der Eigenmarke SAUBERMAX im großen Qualitätstest die Gesamtnote "gut". In der gleichen Ausgabe (Magazin 3/2024) wurden zudem Nudeln unter die Lupe genommen - genauer gesagt Spaghetti. Das NORMA-Produkt steht unter der NORMA Eigenmarke VILLA GUSTO zum Verkauf und zählt mit der Gesamtbewertung "sehr gut" zu den besten Optionen im Test aus 37 verschiedenen Anbietern. Mit gerade einmal 79 Cent für 500 Gramm ist die italienische Feinkost nicht nur deutlich günstiger als viele der Konkurrenzprodukte, auch die Inhaltsstoffe können sich sehenlassen. Für den Weizen aus Österreich werden die Spaghetti mit einem "sehr guten" Ergebnis bei den Zutaten belohnt.Einfach sauber - das NORMA-Sortiment überzeugt die ProfisInsgesamt 26 Allzweck-Reiniger wurden ÖKO-TEST zufolge "einer anspruchsvollen Praxisprüfung und verschiedenen Laboranalysen" unterzogen. Gerade angesichts des gestiegenen Hygieneanspruchs seit der Corona-Pandemie blicken Kundinnen und Kunden sehr kritisch auf die Qualität ihrer Haushaltsreinigungsmittel. Das weiß auch NORMA und hat daher mit dem Allzweck-Reiniger von SAUBERMAX eine Eigenmarke exklusiv im Sortiment, die den hohen Standards der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht wird und zugleich die umfangreichen Tests der Expertinnen und Experten mit Bravour besteht. 93 Cent kostet der Liter und ist damit gut 85 Prozent günstiger als andere Produkte im Test. Das Testergebnis der Praxisprüfung - die wohl wichtigste Komponente - fällt "sehr gut" aus, da die Reinigungsleistung überragend ist und eine geringe Streifen- und Schlierenbildung garantiert wird. Auch der Rezyklatanteil der Kunststoffverpackung von 44 Prozent überzeugt. Insgesamt zählt das Produkt damit zu Recht zu den besten im Test.NORMA überzeugt bei ÖKO-TESTRegelmäßig werden die Artikel des Discounters strengen Tests unterzogen - und regelmäßig schneiden sie dabei besonders gut ab. Damit tritt der Lebensmittelhändler den Beweis an, dass gute Qualität und günstige Preise sich nicht ausschließen, sondern wunderbar zusammen im NORMA-Regal Platz haben.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell