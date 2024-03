Odyssey Marine Exploration Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Odyssey Marine Exploration-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Odyssey Marine Exploration-Aktie wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Odyssey Marine Exploration in diesem Bereich die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche konnte die Aktie eine Performance von 48,25 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,73 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Odyssey Marine Exploration um 3,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Odyssey Marine Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,93 USD. Der letzte Schlusskurs (4,07 USD) weicht somit +3,56 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (4,45 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,54 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Odyssey Marine Exploration-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Odyssey Marine Exploration derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".