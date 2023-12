Odyssey Gold Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger verzeichneten. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Odyssey Gold gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte sich bei der Aktie von Odyssey Gold eine übliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung laut Messung unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt für Odyssey Gold eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Odyssey Gold aktuell mit dem Wert 25 überverkauft ist, was zu einer guten Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein neutraler Wert von 37. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Odyssey Gold verläuft aktuell bei 0,03 AUD, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,028 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,67 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit -6,67 Prozent ein schlechtes Signal. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Odyssey Gold-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Odyssey Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Odyssey Gold-Analyse.

Odyssey Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...