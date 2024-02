Odinwell AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Odinwell Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Wichtige Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Odinwell wurden in den vergangenen vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Odinwell bei 31,03, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Odinwell beträgt aktuell 0,09 EUR, was einer deutlichen Abweichung von -34,44 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,059 EUR entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,06 EUR hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Odinwell auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.