Odico A/S Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Odico A/ jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnlichen Ausschläge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In technischer Hinsicht erhält die Odico A/-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -58,95 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -13,33 Prozent verzeichnet. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Odico A/-Aktie überkauft ist und demnach eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. In Summe resultiert daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Odico A/.

Die Anleger-Stimmung bei Odico A/ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.