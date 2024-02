Odico A/S Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken. Bei Odico A/ wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI für Odico A/ liegt bei 78,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Odico A/ überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine insgesamt gute Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Odico A/ bei 1,06 DKK, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,412 DKK aus dem Handel, was einen Abstand von -61,13 Prozent zum GD200 darstellt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer aktuellen Differenz von -22,26 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "schlecht".