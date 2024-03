Odessa Minerals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Odessa Minerals wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Odessa Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Odessa Minerals liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55, was auch zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Odessa Minerals eine neutrale Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index.