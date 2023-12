Odawara Engineering Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Odawara Engineering. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Odawara Engineering wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 54,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 55,28 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt lag und die Stimmungsänderung kaum schwankte. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Für Odawara Engineering liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 2010,18 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1928 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2124 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Odawara Engineering auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.