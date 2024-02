Odawara Auto-Machine Mfg Aktie: Einfach unglaublich

Die Odawara Auto-machine Manufacturing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 864,56 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +17,05 Prozent vom letzten Schlusskurs (1012 JPY) entspricht. In der technischen Analyse wird dies als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1093,16 JPY, was einer Abweichung von -7,42 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Odawara Auto-machine Manufacturing-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Odawara Auto-machine Manufacturing-Aktie liegt derzeit bei 74,38 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.