Odawara Auto-Machine Mfg Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für Odawara Auto-machine Manufacturing ergibt sich ein RSI-Wert von 64,29, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Auch das Sentiment und der Buzz um Odawara Auto-machine Manufacturing können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war Odawara Auto-machine Manufacturing zuletzt Gegenstand von Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt zeigt sich also auch hier eine neutrale Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Odawara Auto-machine Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 862,19 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1030 JPY lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Odawara Auto-machine Manufacturing-Aktie also eine neutrale Bewertung aus technischer Sicht.