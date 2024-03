Odakyu Electric Railway Aktie: Was macht der Markt?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Odakyu Electric Railway-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Odakyu Electric Railway-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,64, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren zählt zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Odakyu Electric Railway-Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Odakyu Electric Railway somit ein "Schlecht"-Wert.

Die Anleger-Stimmung bei Odakyu Electric Railway in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten auf positive Themen bei den Diskussionen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Odakyu Electric Railway-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2126,74 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2083 JPY) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe bei -4,95 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ist die Odakyu Electric Railway-Aktie gemäß der verschiedenen Analysemethoden als "Neutral" einzustufen.