Odakyu Electric Railway Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Odakyu Electric Railway war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Allerdings hat sich das Sentiment in den letzten ein bis zwei Tagen zu positiven Themen verschoben, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt derzeit einen Wert von 77,06, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Odakyu Electric Railway derzeit bei 2118,73 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2058,5 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 2215,44 JPY, was einer Distanz von -7,08 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung zu einer negativen Stimmung bei Odakyu Electric Railway festgestellt wurde. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Odakyu Electric Railway daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.