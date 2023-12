Odakyu Electric Railway Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Odakyu Electric Railway-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 45,55. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Odakyu Electric Railway-Aktie. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Odakyu Electric Railway-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2047,21 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2151 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Niveaus des letzten Schlusskurses.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Odakyu Electric Railway zu beobachten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt auch aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Odakyu Electric Railway-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und der Anlegerstimmung.