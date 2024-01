Til Enviro Ltd Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs des Unternehmens Til Enviro zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -21,74 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die bei -8,51 Prozent liegt, liegt Til Enviro mit 13,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Til Enviro-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,65 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,58 HKD) liegt mit einem Abweichungswert von -6,9 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,35 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 206 in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Til Enviro in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Til Enviro diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.