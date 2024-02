Odakyu Electric Railway Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Odakyu Electric Railway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2120,9 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2103,5 JPY lag, was einer Abweichung von -0,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag der Wert bei 2214,9 JPY, was einer Abweichung von -5,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Odakyu Electric Railway-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet ergab ebenfalls eine negative Einschätzung für die Aktie. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Ausrichtung. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Odakyu Electric Railway-Aktie zeigt gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Odakyu Electric Railway-Aktie somit eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.