Odakyu Electric Railway Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der Odakyu Electric Railway liegt derzeit bei 93,4, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 48 für die Odakyu Electric Railway, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Odakyu Electric Railway in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Odakyu Electric Railway unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Odakyu Electric Railway von 2082,5 JPY eine +4,69 Prozent Entfernung vom GD200 (1989,22 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 2181,47 JPY, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -4,54 Prozent darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Odakyu Electric Railway-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Schließlich wurden Odakyu Electric Railway in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.