Ocuphire Pharma Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ocuphire Pharma heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Ocuphire Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,55, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung zu Ocuphire Pharma ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Von insgesamt 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ocuphire Pharma liegt bei 20 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 562,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ocuphire Pharma derzeit 5,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,16 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ocuphire Pharma in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Ocuphire Pharma in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.