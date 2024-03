Ocuphire Pharma Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Ocuphire Pharma liegt bei 79,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,32 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Eine weitere wichtige Kennzahl zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Hierbei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Ocuphire Pharma zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ocuphire Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 3,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,05 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Ocuphire Pharma vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 2,05 USD deutet auf eine positive Entwicklung von 875,61 Prozent und ein mittleres Kursziel von 20 USD hin, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.