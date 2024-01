Octopus Renewables Infra Trust Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Für Octopus Renewables Infrastructure -The- liegt der RSI bei 58,06, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 53,3, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Octopus Renewables Infrastructure -The-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 92,18 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 89 GBP weicht um -3,45 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (90,01 GBP) weist mit einem Abweichung von -1,12 Prozent eine neutrale Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie somit auch für diese einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Für Octopus Renewables Infrastructure -The wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an einem Tag eingestellt und zeigen auch aktuell vor allem positives Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine positive Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Analysten bewerten die Octopus Renewables Infrastructure -The-Aktie derzeit insgesamt positiv, mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 115 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 29,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.