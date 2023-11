Octopus Renewables Infra Trust Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für Octopus Renewables Infrastructure -The abgegeben. Das Rating "Gut" wurde 1 Mal vergeben, während sowohl "Neutral" als auch "Schlecht" jeweils 0 Mal vergeben wurden. Langfristig betrachtet erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Octopus Renewables Infrastructure -The. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 91,2 GBP befasst und erwarten eine Entwicklung von 26,1 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 115 GBP ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Octopus Renewables Infrastructure -The für diese Stufe daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie von Octopus Renewables Infrastructure -The. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Octopus Renewables Infrastructure -The liegt aktuell bei 45,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".