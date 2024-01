Octopus Renewables Infra Trust Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Octopus Renewables Infrastructure -The. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,56 an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Octopus Renewables Infrastructure -The mit 90 GBP aktuell um -0,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,34 Prozent liegt.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Kauf, 0 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Octopus Renewables Infrastructure -The liegt bei 115 GBP, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 27,78 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Octopus Renewables Infrastructure -The besonders positiv diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für Octopus Renewables Infrastructure -The auf der Basis des RSI, der technischen Analyse, der Analystenmeinungen und des Anleger-Sentiments.