Oconee Federal Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oconee Federal liegt derzeit bei 22,25, was 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, und daher erhält Oconee Federal eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 1,16 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Oconee Federal weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Oconee Federal beträgt derzeit 3,48 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 14,51 USD liegt, während der Aktienkurs bei 13,25 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -8,68 Prozent und zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 11,37 USD, was einer Abweichung von +16,53 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Oconee Federal.