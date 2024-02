Oconee Federal Aktie: Immer mit der Ruhe

Oconee Federal wird von Analysten als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,25, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,63 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Oconee Federal liegt der RSI7 aktuell bei 11,11 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,91, was darauf hindeutet, dass Oconee Federal weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite für Oconee Federal beträgt 3,48 Prozent und liegt damit 1,73 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Oconee Federal in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Oconee Federal daher auf dieser Basisstufe mit einem "Neutral" bewertet.