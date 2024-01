Ochama startet weltweiten Versand von Artikeln und Niedrigpreisverkäufe mit verbessertem Abholservice

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Zur Feier seines zweiten Jahrestages kündigte Ochama, der innovative Omnichannel-Einzelhändler, heute eine Reihe von bedeutenden Verbesserungen seines Produktsortiments und seiner Dienstleistungen an. Das Unternehmen führt die Kanäle „Global Shipped Items" und „Everyday Low Price" (EDLP) sowie einen optimierten Abholservice für denselben Tag ein. Diese Angebote stehen im Mittelpunkt des Engagements von Ochama, im dritten Jahr seines Bestehens außergewöhnliche Qualität, Erschwinglichkeit und Komfort zu bieten.Ochamas umfangreiche Auswahl an global versandten Artikeln, die durch das robuste Beschaffungsnetzwerk der Muttergesellschaft JD.com unterstützt wird, bietet den Käufern die Möglichkeit, hochwertige internationale Waren zu budgetfreundlichen Preisen zu erwerben.Die Strategie von Ochama, Zwischenhändler zu umgehen, ist der Schlüssel zu echten Einsparungen für die Verbraucher. Gleichzeitig bietet der EDLP-Bereich konstant niedrige Preise für Waren des täglichen Bedarfs, so dass die Erschwinglichkeit nicht nur in Reichweite, sondern auch konstant ist. Dank dieses Ansatzes müssen die Kunden nicht mehr nach Sonderangeboten für Artikel des täglichen Bedarfs Ausschau halten, und Ochama ist die erste Adresse für die günstigsten Preise auf dem Markt.Ochama ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung einfacher und effizienter Liefer- und Abholoptionen einzunehmen. Seit dem Start in den Niederlanden im Januar 2022 hat Ochama ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und bietet inzwischen in 24 Ländern Hauslieferdienste an. Derzeit profitieren Kunden in den Niederlanden, Deutschland und Belgien auch von unseren bequemen Abholservices an mehr als 650 Standorten. Darüber hinaus bieten wir in ausgewählten Regionen in den Niederlanden einen schnellen und unkomplizierten Abholservice für denselben Tag an, der sich ideal für Einkäufe in letzter Minute oder spontane Shopping-Trips eignet.Das Jahr 2023 war ebenfalls von bedeutenden Erfolgen geprägt. Insbesondere verzeichnete Ochama am Schwarzen Freitag einen Anstieg der Abholaufträge um 435 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies spiegelt das wachsende Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden in unsere Marke wider.Ochama geht in ein weiteres Jahr des Wandels im Einzelhandel, und wir bleiben unserer Mission treu, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Wert und Komfort zu bieten.Informationen zu OchamaOchama ist ein innovativer B2C Omnichannel-Einzelhändler, der hochmoderne Einzelhandels- und Lieferkettenlösungen einsetzt, um ein umfassendes, vollständiges Produktsortiment zu günstigen Preisen anzubieten, das sowohl Lebensmittel als auch Non-Food-Artikel wie Haushaltsgeräte, Wohnaccessoires, Elektronik, Mode und mehr umfasst. Online-Bestellungen können an Hunderten von Abholstellen in Europa abgeholt oder direkt zum Kunden nach Hause geliefert werden.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ochama-startet-weltweiten-versand-von-artikeln-und-niedrigpreisverkaufe-mit-verbessertem-abholservice-302031934.htmlPressekontakt:Yuchuan Wang,wangyuchuan@jd.comOriginal-Content von: Ochama, übermittelt durch news aktuell