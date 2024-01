Oceanus Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegungsanzahl. Bei Oceanus liegt der RSI bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für Oceanus, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Deshalb wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird Oceanus auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -20 Prozent, was zu dieser Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Oceanus eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Oceanus daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Oceanus sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.