Oceanteam ASA Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Bei Oceanteam Asa liegt der RSI derzeit bei 23,14, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 50,65, was auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung beim Stimmungsbild von Oceanteam Asa festgestellt werden. Die Analyse basiert auf der Stimmung in sozialen Medien, und da hier keine auffälligen Veränderungen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral" Bewertung erfolgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Dividendenrendite von Oceanteam Asa liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat eine Dividendenrendite von 28,08 Prozent, was zu einer Differenz von -28,08 Prozent zur Oceanteam Asa-Aktie führt. Auf dieser Basis wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Oceanteam Asa von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer Gesamteinschätzung von "neutral".